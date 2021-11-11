Орлов сравнил достижения Овечкина с рекордом Дзюбы

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Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов сравнил достижения нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с рекордом форварда футбольного «Зенита» Артёма Дзюбы.
Орлов сравнил достижения Овечкина с рекордом Дзюбы
  • © РИА Новости / Ирина Мотина

«Александр Овечкин рекорды ставит в НХЛ, догнал Халла. Но знаете, что сказал Бретт? Он сказал, что Овечкин — бомбардир, но не явление. Вот что за этим стоит — думайте. Овечкин — игрок самостоятельный, на команду не играет. Сейчас все играют в коллективный хоккей, в него и сборная России всегда играла. Есть связки — пара защитников, тройка нападающих. А Овечкин сам по себе. Он просто рано начал забивать, вовремя пришёл в этот свой «Вашингтон». Он самостоятельный игрок. Это немного другая игра», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

Он добавил, что Бретт Халл имел в виду, что Овечкин не дотягивает до Уэйна Гретцки в общем плане.

«У нас в футболе лучшим бомбардиром до Дзюбы был Веретенников. Но Веретенников не был таким звёздным форвардом, которого бы хоть кто-то пригласил в Европу. И Дзюбу никто не позвал. Поэтому всегда надо соизмерять возможности. Но это большой успех Овечкина. Его знает весь мир, и не только хоккейный. Он стоит в ряду популярнейших. Он зуб не вставляет — как выбили ему, у него с тех пор такой имидж. Все болельщики «Вашингтона» говорят: «Это же наш парень. Ему выбили зуб за нас!» Такой образ», — добавил Орлов.

Ранее хоккейный свитер с автографом Овечкина выставили на продажу в соцсети.

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