РФС запретил «Ростову» регистрировать новых футболистов

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Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров запретила ФК «Ростов» регистрировать новых игроков из-за задолженности перед бывшим защитником клуба Арсением Логашовым.
РФС запретил «Ростову» регистрировать новых футболистов
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Удовлетворить заявление футболиста-профессионала Логашова А.М. в отношении ФК «Ростов» о взыскании задолженности по компенсации за досрочное расторжение трудового договора и иным выплатам в полном объёме. Обязать ФК «Ростов» выплатить футболисту задолженность и проценты за задержку выплат компенсационного и стимулирующего характера в соответствии со статьёй 236 ТК РФ. Применить к ФК «Ростов» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры», — говорится в тексте решения на официальном сайте РФС.

Также в документе написано, при каком условии команда из Ростова-на-Дону может снять наложенный на неё запрет.

«Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК «Ростов» в случае исполнения обязательств перед футболистом-профессионалом Логашовым А.М., установленных настоящим решением», — сообщается в тексте решения.

Логашов выступал за «Ростов» с 2018 по 2021 год.

Ранее стало известно, что ЭСК подтвердил правильность удаления Клаудиньо в матче с «Уралом».

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