ЭСК подтвердил, что судья правильно удалил Клаудиньо в матче с «Уралом»
- РИА Новости
«Судья правильно удалил игрока «Зенита» Клаудиньо на 51-й минуте встречи. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Зенита» совершает атаку соперника прямой ногой, угрожая безопасности соперника. Комиссия отмечает, что нога футболиста, изначально стелившаяся по земле, впоследствии была поднята вверх, и контакт совершён на высокой скорости с верхней частью голени игрока «Урала» Арсена Адамова», — гласит решение комиссии, опубликованное на официальном сайте РФС.
Также ЭСК признала ошибочным решение судьи Алексея Сухого не назначать пенальти в ворота «Локомотива» в противостоянии с «Нижним Новгородом» (2:1) в 13-м туре РПЛ.
Ранее сообщалось, что «Зенит» подаст протест на красную карточку Клаудиньо.