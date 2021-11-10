ЭСК подтвердил, что судья правильно удалил Клаудиньо в матче с «Уралом»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрела обращение «Зенита» по поводу удаления игрока питерцев Клаудиньо в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом».

«Судья правильно удалил игрока «Зенита» Клаудиньо на 51-й минуте встречи. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Зенита» совершает атаку соперника прямой ногой, угрожая безопасности соперника. Комиссия отмечает, что нога футболиста, изначально стелившаяся по земле, впоследствии была поднята вверх, и контакт совершён на высокой скорости с верхней частью голени игрока «Урала» Арсена Адамова», — гласит решение комиссии, опубликованное на официальном сайте РФС.

Также ЭСК признала ошибочным решение судьи Алексея Сухого не назначать пенальти в ворота «Локомотива» в противостоянии с «Нижним Новгородом» (2:1) в 13-м туре РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Зенит» подаст протест на красную карточку Клаудиньо.