ТАСС: «Зенит» подаст протест на красную карточку Клаудиньо

«Зенит» намерен оспорить удаление полузащитника команды из Санкт-Петербурга Клаудиньо в матче 14-го тура чемпионата России с «Уралом» в Екатеринбурге.

«Зенит» подаст протест на прямую красную карточку Клаудиньо в ЭСК РФС», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Уточняется, что, скорее всего, решение комиссии будет основываться на прецедентах, которые уже были ранее.

Клаудиньо в начале второго тайма (51-я минута) получил прямую красную карточку за опасный подкат в голень Арсену Адамову. Игра «Урал» — «Зенит» завершилась вничью — 0:0.

Напомним, что КДК РФС в августе 2020 года отменил красную карточку защитника московского «Динамо» Дмитрия Скопинцева за нарушение на нападающем «Зенита» Эмилиано Ригони.

Ранее сообщалось, что «Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника аргентинского «Бока Хуниорс» Кристиана Медины.