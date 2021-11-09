Calciomercato: Миранчук может зимой покинуть «Аталанту»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может покинуть итальянский клуб в январе.

26-летний футболист сборной России хочет иметь постоянную игровую практику, однако главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини не может гарантировать этого россиянину, сообщает Calciomercato.

Напомним, что 30 августа 2020 года хавбек перешёл из московского «Локомотива» в «Аталанту» за €14,5 млн.

В нынешнем сезоне Миранчук провёл за команду восемь матчей, но не отличился результативными действиями.

Бывшим игроком столичного «Локомотива» интересовались клубы Серии А «Торино», «Сассуоло», «Сампдория» и «Милан».

Ранее сообщалось, что «Аталанта» нашла замену Миранчуку.