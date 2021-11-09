Calciomercato: Миранчук может зимой покинуть «Аталанту»

Короткая ссылка
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может покинуть итальянский клуб в январе.
Calciomercato: Миранчук может зимой покинуть «Аталанту»
  • AP
  • © Alberto Saiz

26-летний футболист сборной России хочет иметь постоянную игровую практику, однако главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини не может гарантировать этого россиянину, сообщает Calciomercato.

Напомним, что 30 августа 2020 года хавбек перешёл из московского «Локомотива» в «Аталанту» за €14,5 млн.

В нынешнем сезоне Миранчук провёл за команду восемь матчей, но не отличился результативными действиями.

Бывшим игроком столичного «Локомотива» интересовались клубы Серии А «Торино», «Сассуоло», «Сампдория» и «Милан».

Ранее сообщалось, что «Аталанта» нашла замену Миранчуку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить