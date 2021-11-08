Кутепов: у нас получилось отыграться, но мы могли забить ещё
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«У нас получилось отыграться, но мы могли забить ещё. Во втором тайме соперник должен был как бы идти вперед, но мы тоже хотели победить. Я счастлив, всё хорошо, но хотелось бы чаще выходить в стартовом составе», — цитирует Кутепова пресс-служба «Спартака».
Напомним, что матч между «Спартаком» и «Локомотивом» завершился со счётом 1:1. В составе железнодорожников мяч забил Джирано Керк, за красно-белых отличился Наиль Умяров.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» не планирует увольнять Сульшера.