Кутепов: у нас получилось отыграться, но мы могли забить ещё

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Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал итог матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом» (1:1).
Кутепов: у нас получилось отыграться, но мы могли забить ещё
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«У нас получилось отыграться, но мы могли забить ещё. Во втором тайме соперник должен был как бы идти вперед, но мы тоже хотели победить. Я счастлив, всё хорошо, но хотелось бы чаще выходить в стартовом составе», — цитирует Кутепова пресс-служба «Спартака».

Напомним, что матч между «Спартаком» и «Локомотивом» завершился со счётом 1:1. В составе железнодорожников мяч забил Джирано Керк, за красно-белых отличился Наиль Умяров.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» не планирует увольнять Сульшера.

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