Sky Sports: «Манчестер Юнайтед» не планирует увольнять Сульшера

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер продолжит возглавлять «красных дьяволов».

По информации Sky Sports, руководство клуба не ищет замену норвежскому специалисту.

«Красные дьяволы» занимают шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), набрав 17 очков.

Напомним, Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед» в 2018 году. Под его руководством команда дошла до финала Лиги Европы УЕФА сезона-2020/21, но уступила «Вильярреалу» в серии пенальти.

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