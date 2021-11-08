Sky Sports: «Манчестер Юнайтед» не планирует увольнять Сульшера
- AP
По информации Sky Sports, руководство клуба не ищет замену норвежскому специалисту.
«Красные дьяволы» занимают шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), набрав 17 очков.
Напомним, Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед» в 2018 году. Под его руководством команда дошла до финала Лиги Европы УЕФА сезона-2020/21, но уступила «Вильярреалу» в серии пенальти.
Ранее Комбаров заявил, что отсутствие Захаряна и Самошникова не повлияет на результаты сборной России.