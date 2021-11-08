Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия высказался об информации о возможной отставке главного тренера столичной команды Руя Витории.

«Что касается разговоров о возможном увольнении Витории, то я прессу не читаю. На неофициальную информацию, слухи и вбросы не обращаю внимания», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».

При этом он пообещал, что «Спартак» в ближайшее время соберётся всей командой, чтобы разобрать ошибки в последних матчах. Защитник сборной России добавил, что красно-белые обязательно начнут побеждать в следующих играх.

СМИ сообщали, что руководство «Спартака», которое не устраивают результаты команды, ищет нового главного тренера. Виторию могут уволить во время зимней паузы в чемпионате России.

«Спартак» занимает девятое место в РПЛ после 14 туров.

Ранее Наиль Умяров заявил, что команда не обсуждает слухи об увольнении Витории.