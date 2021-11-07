Умяров: команда не обсуждает слухи об увольнении Витории

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Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал информацию о возможной отставке главного тренера столичной команды Руя Витории.
Умяров: команда не обсуждает слухи об увольнении Витории
  • РИА Новости

«Нет, он не прощался. В команде его уход не обсуждается», — цитирует Умярова РИА Новости.

СМИ сообщали, что руководство «Спартака», которое не устраивают результаты команды, ищет нового главного тренера. Виторию могут уволить во время зимней паузы в чемпионате России.

«Спартак» (19 очков) по итогам 14 туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Зенит» (30).

Ранее сообщалось, что «Спартак» близок к подписанию контракта с итальянским тренером Паоло Ваноли.  

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