Умяров: команда не обсуждает слухи об увольнении Витории
- РИА Новости
«Нет, он не прощался. В команде его уход не обсуждается», — цитирует Умярова РИА Новости.
СМИ сообщали, что руководство «Спартака», которое не устраивают результаты команды, ищет нового главного тренера. Виторию могут уволить во время зимней паузы в чемпионате России.
«Спартак» (19 очков) по итогам 14 туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Зенит» (30).
Ранее сообщалось, что «Спартак» близок к подписанию контракта с итальянским тренером Паоло Ваноли.