Гисдоль: удаление Литвинова сыграло негативную роль в матче со «Спартаком»

Главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал результат матча 14-го тура чемпионата России по футболу со столичным «Спартаком».

«Удаление Литвинова немного сыграло негативную роль. Когда команда играет в большинстве, нужно минимум бегать столько же, сколько соперник. Этого нам не удалось, не хватило сил», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

Гисдоль признался, что ожидал тяжёлое дерби, поскольку в составе «Локомотива» много травмированных игроков. При этом он подчеркнул, что доволен действиями своих подопечных и результатом матча со «Спартаком».

Главный арбитр матча Иван Сиденков в первом тайме за вторую жёлтую карточку удалил Руслана Литвинова (35-я минута).

Игра, которая прошла на поле стадиона «Открытие Арена», завершилась со счётом 1:1. Мячи забили Гирано Керк (23-я) и Наиль Умяров (64-я).

Ранее Александр Соболев заявил, что «Спартак» мог в меньшинстве победить «Локомотив».