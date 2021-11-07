Соболев: «Спартак» мог в меньшинстве победить «Локомотив»

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Форвард московского «Спартака» Александр Соболев поделился впечатлениями от матча 14-го тура чемпионата России по футболу со столичным «Локомотивом».
Соболев: «Спартак» мог в меньшинстве победить «Локомотив»
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Разговора в перерыве не было. Все подумали, что это было несправедливое удаление. Мы вышли и бились друг за друга — другого пути не было. Да, было чувство во втором тайме, что выиграем. Я думал, что мы забьём», — заявил в эфире «Матч Премьер» Соболев.

24-летний форвард был признан лучшим игроком матча.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Открытие Арена», завершилась со счётом 1:1.

Мячи забили Гирано Керк (23-я минута) и Наиль Умяров (64-я).

Главный арбитр матча Иван Сиденков в первом тайме за вторую жёлтую карточку удалил Руслана Литвинова (35-я).

Ранее сообщалось, что защитник «Локомотива» Тин Едвай получил вторую жёлтую карточку после окончания матча со «Спартаком».

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