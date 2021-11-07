«Ахмат» обыграл дома «Нижний Новгород» в матче РПЛ

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Грозненский «Ахмат» переиграл на своём поле «Нижний Новгород» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.
«Ахмат» обыграл дома «Нижний Новгород» в матче РПЛ
  • © fc-akhmat.ru

Игра, которая прошла на поле стадиона «Ахмат Арена», завершилась со счётом 3:1 в пользу кавказской команды.

В составе «Ахмата» мячи забили Мохамед Конате (40-я минута), Даниил Уткин (90-я). У «Нижнего Новгорода» отличились Кирилл Косарев (55-я), Даниил Пенчиков (72-я, автогол).

«Ахмат» (18 очков) поднялся на десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород» (14) занимает 13-ю позицию. Лидирует в чемпионате «Зенит» (30).

Ранее сообщалось, что гол Наиля Умярова спас «Спартак» от поражения в матче РПЛ с «Локомотивом».

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