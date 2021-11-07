Касаткина — о победе в Кубке Билли Джин Кинг: слов нет, все красотки

Дарья Касаткина прокомментировала победу женской сборной России в Кубке Билли Джин Кинг по теннису 2021 года.

«Чемпионки мира! Слов нет, все красотки. Два штрафа, слёзы перед финалом, Хеллоуин, костюмы и постоянный ржач. Было незабываемо», — написала Касаткина в своём Instargram.

Россия одержала победу над Швейцарией в финале Кубка Билли Джин Кинг в Праге. Касаткина в первой игре обыграла Хиль Белен Тайхман со счётом 6:2, 6:4. Людмила Самсонова одолела Белинду Бенчич во втором матче (3:6, 6:3, 6:3) и принесла России победу на турнире.

Ранее сообщалось, что Шамиль Тарпищев считает заслуженной победу сборной России по теннису в Кубке Билли Джин Кинг.