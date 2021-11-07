Шевченко назначен на пост главного тренера «Дженоа»
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45-летний украинский специалист подписал контракт с командой из Генуи до 30 июня 2024 года, сообщает пресс-служба итальянского клуба.
🔴🔵 Andriy #Shevchenko è il nuovo allenatore del Genoa. Benvenuto, mister!— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 7, 2021
🇺🇸🇬🇧 @jksheva7 is the new Genoa head coach.
🇺🇦 #Шевченко
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Напомним, что 6 ноября в отставку с поста главного тренера команды был отправлен 57-летний Давиде Баллардини.
Последним местом работы Шевченко была сборная Украины. Он возглавлял команду с 2016 по 2021 год. Под его руководством Украина не смогла пробиться на чемпионат мира в России 2018 года. На чемпионате Европы — 2020 украинцы дошли до четвертьфинала.
«Дженоа» (девять очков) по итогам 12 туров занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А. Лидирует в чемпионате «Наполи» (31 очко).
Ранее сообщалось, что «Ювентус» обыграл «Фиорентину» в матче Серии А.