«Ювентус» обыграл «Фиорентину» в матче Серии А
- Reuters
Матч, проходивший на стадионе «Альянц Арена» в Турине, завершился со счётом 1:0 в пользу «Ювентуса».
Единственный гол в матче — на счету Хуана Куадрадо.
C 73-й минуты матча хозяева играли в большинстве из-за удаления Николы Миленковича.
Обе команды имеют по 18 очков в активе, но «Фиорентина» опережает «Ювентус» по дополнительным показателям и идёт седьмой. Туринцы занимают восьмую позицию.
Ранее сообщалось, что Шевченко может возглавить «Дженоа».