«Ювентус» обыграл «Фиорентину» в матче Серии А

Короткая ссылка
В 12-м туре итальянской Серии А туринский «Ювентус» сыграл вничью с «Фиорентиной».
«Ювентус» обыграл «Фиорентину» в матче Серии А
  • Reuters

Матч, проходивший на стадионе «Альянц Арена» в Турине, завершился со счётом 1:0 в пользу «Ювентуса».

Единственный гол в матче — на счету Хуана Куадрадо.

C 73-й минуты матча хозяева играли в большинстве из-за удаления Николы Миленковича.

Обе команды имеют по 18 очков в активе, но «Фиорентина» опережает «Ювентус» по дополнительным показателям и идёт седьмой. Туринцы занимают восьмую позицию.

Ранее сообщалось, что Шевченко может возглавить «Дженоа».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить