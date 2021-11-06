«Ювентус» обыграл «Фиорентину» в матче Серии А

В 12-м туре итальянской Серии А туринский «Ювентус» сыграл вничью с «Фиорентиной».

Матч, проходивший на стадионе «Альянц Арена» в Турине, завершился со счётом 1:0 в пользу «Ювентуса».

Единственный гол в матче — на счету Хуана Куадрадо.

C 73-й минуты матча хозяева играли в большинстве из-за удаления Николы Миленковича.

Обе команды имеют по 18 очков в активе, но «Фиорентина» опережает «Ювентус» по дополнительным показателям и идёт седьмой. Туринцы занимают восьмую позицию.

Ранее сообщалось, что Шевченко может возглавить «Дженоа».