Каррера заявил, что всегда готов вернуться в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на информацию об интересе клуба к итальянскому специалисту Паоло Ваноли.

«Если честно, я ничего не знаю про Ваноли в роли тренера. Готов ли я обсудить возвращение с клубом? Я всегда готов вернуться в «Спартак»! Но, к сожалению, пока я не могу покинуть Италию», — цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».

На данный момент «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством команда занимает девятое место в РПЛ после 13 туров.

Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год и приводил команду к победе в чемпионате России и Суперкубке страны.

Ранее сообщалось, что итальянский специалист Паоло Ваноли, известный по работе в тренерских штабах Антонио Конте, возглавит «Спартак».