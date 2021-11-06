Тихонов покинул пост главного тренера «Астаны»

Казахстанский футбольный клуб «Астана» объявил об отставке с поста главного тренера российского специалиста Андрея Тихонова.

Как сообщается на сайте клуба, решение было принято по соглашению сторон.

Тихонов возглавил команду из Нур-Султана в октябре 2020 года. Под его руководством коллектив завоевал бронзовые и серебряные медали чемпионата.

51-летний специалист был дисквалифицирован на два года на чемпионате Казахстана за то, что во время первого тайма матча с «Кайратом» из Алма-Аты увёл команду в подтрибунное помещение в знак несогласия с судейством. При этом через несколько минут столичная команда вернулась на поле, чтобы доиграть матч, который завершился для неё поражением со счётом 0:1.

Ранее «Астана» выступила с заявлением по поводу двухгодичной дисквалификации Тихонова.