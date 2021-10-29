«Астана» выступила с заявлением по поводу двухгодичной дисквалификации Тихонова

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Футбольный клуб «Астана» выступил с официальным заявлением по поводу дисквалификации главного тренера Андрея Тихонова.
«Астана» выступила с заявлением по поводу двухгодичной дисквалификации Тихонова
  • РИА Новости

«Астана» полностью принимает ответственность за инцидент, который произошёл в матче 25-го тура чемпионата Казахстана. В ближайшее время клубом будут рассмотрены и приняты меры в отношении данного инцидента. Клуб считает решение контрольно-дисциплинарного комитета в виде наказания сроком дисквалификации в 24 месяца в отношении главного тренера команды Андрея Тихонова излишне строгим. За дальнейшими событиями пресс-служба «Астаны» просит следить в официальных источниках клуба», — передаёт пресс-служба клуба.

51-летний специалист был наказан за то, что во время первого тайма матча с «Кайратом» из Алма-Аты увёл команду в подтрибунное помещение в знак несогласия с судейством. При этом через несколько минут столичная команда вернулась на поле, чтобы доиграть матч, который завершился для неё поражением со счётом 0:1.

Ранее Тихонов высказался о своей двухгодичной дисквалификации в чемпионате Казахстана.

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