Тихонов высказался о своей двухгодичной дисквалификации в чемпионате Казахстана
- © Александр Ступников
- РИА Новости
«Понять не могу, на каком основании вынесено это решение. Не было ни разбирательств, меня никуда не вызывали, меня никто не выслушивал. Мне вот интересно, дисквалификация на два года — это вообще законно?» — цитирует Тихонова журналист Владимир Жарков в своём Telegram-канале.
Есть ли в дисциплинарном регламенте какой-нибудь пункт, предполагающий такое длительное наказание?
«А я ещё раз повторю: решение уйти с поля принимала команда, я лишь согласился с ребятами», — добавил Тихонов.
51-летний специалист был наказан за то, что во время первого тайма матча с «Кайратом» из Алма-Аты увёл команду в подтрибунное помещение в знак несогласия с судейством. При этом через несколько минут столичная команда вернулась на поле, чтобы доиграть матч, который завершился для неё поражением со счётом 0:1.
Ранее сообщалось, что Тихонова дисквалифицировали на два года в чемпионате Казахстана по футболу.