Тихонов высказался о своей двухгодичной дисквалификации в чемпионате Казахстана

Главный тренер «Астаны» российский специалист Андрей Тихонов прокомментировал свою дисквалификацию в чемпионате Казахстана по футболу.

«Понять не могу, на каком основании вынесено это решение. Не было ни разбирательств, меня никуда не вызывали, меня никто не выслушивал. Мне вот интересно, дисквалификация на два года — это вообще законно?» — цитирует Тихонова журналист Владимир Жарков в своём Telegram-канале.

Есть ли в дисциплинарном регламенте какой-нибудь пункт, предполагающий такое длительное наказание?

«А я ещё раз повторю: решение уйти с поля принимала команда, я лишь согласился с ребятами», — добавил Тихонов.

51-летний специалист был наказан за то, что во время первого тайма матча с «Кайратом» из Алма-Аты увёл команду в подтрибунное помещение в знак несогласия с судейством. При этом через несколько минут столичная команда вернулась на поле, чтобы доиграть матч, который завершился для неё поражением со счётом 0:1.

Ранее сообщалось, что Тихонова дисквалифицировали на два года в чемпионате Казахстана по футболу.