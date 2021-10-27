Тихонов высказался о своей двухгодичной дисквалификации в чемпионате Казахстана

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Главный тренер «Астаны» российский специалист Андрей Тихонов прокомментировал свою дисквалификацию в чемпионате Казахстана по футболу.
Тихонов высказался о своей двухгодичной дисквалификации в чемпионате Казахстана
  • © Александр Ступников
  • РИА Новости

«Понять не могу, на каком основании вынесено это решение. Не было ни разбирательств, меня никуда не вызывали, меня никто не выслушивал. Мне вот интересно, дисквалификация на два года — это вообще законно?» — цитирует Тихонова журналист Владимир Жарков в своём Telegram-канале.

Есть ли в дисциплинарном регламенте какой-нибудь пункт, предполагающий такое длительное наказание?

«А я ещё раз повторю: решение уйти с поля принимала команда, я лишь согласился с ребятами», — добавил Тихонов.

51-летний специалист был наказан за то, что во время первого тайма матча с «Кайратом» из Алма-Аты увёл команду в подтрибунное помещение в знак несогласия с судейством. При этом через несколько минут столичная команда вернулась на поле, чтобы доиграть матч, который завершился для неё поражением со счётом 0:1.

Ранее сообщалось, что Тихонова дисквалифицировали на два года в чемпионате Казахстана по футболу.

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