Тихонова дисквалифицировали на два года в чемпионате Казахстана по футболу

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов дисквалифицирован в чемпионате Казахстана по футболу.

Как сообщается на сайте Казахстанской федерации футбола (КФФ), по итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета 51-летний специалист наказан за то, что во время первого тайма матча с «Кайратом» из Алма-Аты увёл команду в подтрибунное помещение в знак несогласия с судейством. При этом через несколько минут столичная команда вернулась на поле, чтобы доиграть матч, который завершился для неё поражением со счётом 0:1.

После встречи Тихонов заявил, что уход с поля был инициативой футболистов, а он её просто поддержал.

Теперь же российский наставник не сможет руководить командами с тренерской скамейки в матчах под эгидой КФФ и Профессиональной футбольной лиги Казахстана на протяжении двух лет.

Ранее бывший российский биатлонист Тимофей Лапшин раскрыл подробности своей дисквалификации за допинг.