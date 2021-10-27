Тихонова дисквалифицировали на два года в чемпионате Казахстана по футболу
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- РИА Новости
Как сообщается на сайте Казахстанской федерации футбола (КФФ), по итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета 51-летний специалист наказан за то, что во время первого тайма матча с «Кайратом» из Алма-Аты увёл команду в подтрибунное помещение в знак несогласия с судейством. При этом через несколько минут столичная команда вернулась на поле, чтобы доиграть матч, который завершился для неё поражением со счётом 0:1.
После встречи Тихонов заявил, что уход с поля был инициативой футболистов, а он её просто поддержал.
Теперь же российский наставник не сможет руководить командами с тренерской скамейки в матчах под эгидой КФФ и Профессиональной футбольной лиги Казахстана на протяжении двух лет.
Ранее бывший российский биатлонист Тимофей Лапшин раскрыл подробности своей дисквалификации за допинг.