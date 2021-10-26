Лапшин раскрыл подробности дисквалификации за допинг

Бывший российский биатлонист Тимофей Лапшин, в настоящее время представляющий Корею, рассказал о дисквалификации за употребление допинга.

«В самолёте при взлёте у меня очень сильно заложило нос, начало сдавливать. Я очень сильно испугался, потому что такого ещё не было. Пошёл к доктору, чтобы попросить какие-нибудь капли. Боль была адская. Он даёт «Ринофлуимуцил». Мы оба знали, что в подготовительный период они разрешены, но запрещены в соревновательный. Соревновательный начинается за 12 часов до соревнований. Доктор меня предупредил, что если у меня будут брать допинг-пробу, то я должен написать в протоколе о «Ринофлуимуциле», — цитирует Лапшина «Матч ТВ».

Он отметил, что при допинг-тесте открыто написал о препарате, не скрывал факт использования.

«Признаю, что был косяк с моей стороны и со стороны доктора. По прилёте мы должны были подать документы для TUE, что мы экстренно воспользовались каплями. Получилось, что понадеялись на русский авось», — сказал Лапшин.

Он добавил, что это была глупость, за которую редко дают дисквалификацию.

Срок действия годичной дисквалификации Лапшина за допинг восьмилетней давности истёк в сентябре 2021 года.

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