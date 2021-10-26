Лапшин раскрыл подробности дисквалификации за допинг

Короткая ссылка
Бывший российский биатлонист Тимофей Лапшин, в настоящее время представляющий Корею, рассказал о дисквалификации за употребление допинга.
Лапшин раскрыл подробности дисквалификации за допинг
  • Reuters

«В самолёте при взлёте у меня очень сильно заложило нос, начало сдавливать. Я очень сильно испугался, потому что такого ещё не было. Пошёл к доктору, чтобы попросить какие-нибудь капли. Боль была адская. Он даёт «Ринофлуимуцил». Мы оба знали, что в подготовительный период они разрешены, но запрещены в соревновательный. Соревновательный начинается за 12 часов до соревнований. Доктор меня предупредил, что если у меня будут брать допинг-пробу, то я должен написать в протоколе о «Ринофлуимуциле», — цитирует Лапшина «Матч ТВ».

Он отметил, что при допинг-тесте открыто написал о препарате, не скрывал факт использования.

«Признаю, что был косяк с моей стороны и со стороны доктора. По прилёте мы должны были подать документы для TUE, что мы экстренно воспользовались каплями. Получилось, что понадеялись на русский авось», — сказал Лапшин.

Он добавил, что это была глупость, за которую редко дают дисквалификацию.

Срок действия годичной дисквалификации Лапшина за допинг восьмилетней давности истёк в сентябре 2021 года.

Ранее Дмитрий Губерниев оценил шансы российского биатлониста Евгения Гараничева поехать на зимние Олимпийские игры 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить