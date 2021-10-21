Губерниев — о Гараничеве: это всегда бомба замедленного действия

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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил шансы российского биатлониста Евгения Гараничева поехать на зимние Олимпийские игры 2022 года.
Губерниев — о Гараничеве: это всегда бомба замедленного действия
  • Reuters

«Гараничев для меня — это абсолютная загадка. С одной стороны, в прошлом сезоне он выглядел стабильно, а с другой, я уже и забыл, когда он в последний раз куда-то поднимался. Но на главном старте Евгений — это всегда бомба замедленного действия. Если он ничего не покажет в декабре, его, конечно, надо менять», — цитирует Губерниева РИА Новости.

Вместе с тем Губерниев выразил надежду, что Гараничев возьмёт себя в руки, наберёт оптимальную форму и всё-таки поедет на Олимпиаду в Пекин.

33-летний россиянин является бронзовым призёром Олимпиады в Сочи 2014 года и серебряным медалистом чемпионата мира.

Ранее Губерниев прокомментировал возможный недопуск лидера мужской сборной России по биатлону Александра Логинова на зимнюю Олимпиаду в Пекине 2022 года.

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