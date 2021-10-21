Губерниев — о возможном недопуске Логинова на Игры-2022: это будет свинство
- Reuters
«Два раза страдать за одно и то же — это будет свинство. Хотя мы к этому свинству привыкли. Я очень надеюсь, что всё пройдёт хорошо», — цитирует Губерниева РИА Новости.
Он добавил, что необходимо не только набрать оптимальную физическую форму перед Играми-2022, но и не заболеть коронавирусом.
Напомним, что на чемпионате мира 2020 года Логинов выиграл золото в спринте после отбывания дисквалификации за допинг.
29-летний уроженец Саратова пропустил Олимпиаду в Пхёнчхане. Его дисквалифицировали в 2015 году за использование эритропоэтина.
Ранее Губерниев заявил, что после старта сезона-2021/22 возобновятся атаки на Логинова.