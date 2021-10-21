Губерниев — о возможном недопуске Логинова на Игры-2022: это будет свинство

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал возможный недопуск лидера мужской сборной России по биатлону Александра Логинова на зимнюю Олимпиаду в Пекине 2022 года.

«Два раза страдать за одно и то же — это будет свинство. Хотя мы к этому свинству привыкли. Я очень надеюсь, что всё пройдёт хорошо», — цитирует Губерниева РИА Новости.

Он добавил, что необходимо не только набрать оптимальную физическую форму перед Играми-2022, но и не заболеть коронавирусом.

Напомним, что на чемпионате мира 2020 года Логинов выиграл золото в спринте после отбывания дисквалификации за допинг.

29-летний уроженец Саратова пропустил Олимпиаду в Пхёнчхане. Его дисквалифицировали в 2015 году за использование эритропоэтина.

Ранее Губерниев заявил, что после старта сезона-2021/22 возобновятся атаки на Логинова.