Губерниев — об атаках норвежцев на Логинова: они вруны и лицемеры

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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев считает, что после старта сезона-2021/22 возобновятся атаки на лидера мужской сборной России по биатлону Александра Логинова.
Губерниев — об атаках норвежцев на Логинова: они вруны и лицемеры
  • AP

«С началом нового сезона я буду ждать новых атак на российский спорт. Будет попытка переключить внимание на Александра Логинова, который опять не извиняется, будут нам припоминать старые дела. Но у норвежцев рожа крива, это совершенно понятно. Они вруны и лицемеры», — цитирует Губерниева РИА Новости.

На чемпионате мира 2020 года Логинов выиграл золото в спринте после отбывания дисквалификации за допинг.

Позже олимпийский чемпион по биатлону норвежец Тарьей Бё назвал Логинова мошенником, который не заслужил золото чемпионата мира.

Ранее Логинов рассказал, как проходят сборы в Рамзау.

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