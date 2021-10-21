Губерниев — об атаках норвежцев на Логинова: они вруны и лицемеры
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«С началом нового сезона я буду ждать новых атак на российский спорт. Будет попытка переключить внимание на Александра Логинова, который опять не извиняется, будут нам припоминать старые дела. Но у норвежцев рожа крива, это совершенно понятно. Они вруны и лицемеры», — цитирует Губерниева РИА Новости.
На чемпионате мира 2020 года Логинов выиграл золото в спринте после отбывания дисквалификации за допинг.
Позже олимпийский чемпион по биатлону норвежец Тарьей Бё назвал Логинова мошенником, который не заслужил золото чемпионата мира.
Ранее Логинов рассказал, как проходят сборы в Рамзау.