Логинов рассказал, как проходят сборы в Рамзау

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Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов рассказал о своём состоянии на сборах в австрийском Рамзау.
Логинов рассказал, как проходят сборы в Рамзау
  • AP

«Чувствую себя отлично, тем более с Дмитрием Александровичем Шукаловичем мы проконтролировали всё на лактате, потому работал по пульсу. Самочувствие сейчас отличное. После силовой тренировки в четверг — вообще всё прекрасно. Максимальный пульс 159—160, мне вполне комфортно. Будет ещё развивающая работа, имитация — пока планировали, что будет «интервалка». Думаю, всё пройдет по плану», — заявил Логинов в интервью программе «Все на Матч!».

Логинов является чемпионом мира 2020 года в спринте, а также четырехкратным чемпионом Европы.

Ранее Логинов рассказал, хотел ли бы он возить с собой семью.

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