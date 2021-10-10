Логинов рассказал, хотел бы он возить с собой семью или нет

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Чемпион мира по биатлону Александр Логинов высказался о возможности брать с собой семью на соревнования и тренировочные сборы.
Логинов рассказал, хотел бы он возить с собой семью или нет
  • РИА Новости

«Это ведь всегда палка о двух концах. Мне, может, и хотелось бы видеть рядом близких, но всё не так просто организовать. Мало того что мы постоянно в разъездах, так ещё и жизнь в гостиницах накладывает определённые сложности. Не везде же всё устроено так шикарно, как сейчас в Рамзау, где мы живём в просторных апартаментах. В большинстве мест в нашем распоряжении маленькая комнатушка с односпальными кроватями или одной двуспальной, на которой как-то должны разместиться два взрослых мужика. Хотя душа, конечно же, болит, когда родные далеко», — заявил в интервью RT Логинов.

Александр Большунов (лыжные гонки) постоянно возит на сборы и соревнования свою жену Анну. Уле-Эйнар Бьорндален на протяжении всего периода предолимпийской подготовки перед Играми не расставался с Дарьей Домрачевой и дочерью Ксенией и даже поссорился из-за этого с руководителями норвежской сборной.

Ранее Логинов вспомнил самую тяжёлую гонку в карьере.

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