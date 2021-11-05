Трабукки: следующим тренером «Спартака» будет итальянец
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«Следующим тренером «Спартака», скорее всего, будет итальянец. По моей информации, руководство «Спартака» решило повторить успешный опыт с Каррерой. Думаю, что это мудрое решение. За последние дни я встречался со многими итальянскими коллегами и понял одно: все ведущие итальянские агенты в поиске тренера и спортивного директора «Спартака», — цитирует Трабукки «Чемпионат».
Напомним, что Каррера возглавлял московский клуб с 2016 по 2018 год. Под его руководством «Спартак» выиграл долгожданное чемпионство сезона-2016/17.
Ранее Каррера заявил, что в Италии Кокорин может вернуться на свой уровень.