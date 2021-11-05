Трабукки: следующим тренером «Спартака» будет итальянец

Футбольный агент Марко Трабукки предположил, кто может заменить Руя Виторию на посту главного тренера московского «Спартака».

«Следующим тренером «Спартака», скорее всего, будет итальянец. По моей информации, руководство «Спартака» решило повторить успешный опыт с Каррерой. Думаю, что это мудрое решение. За последние дни я встречался со многими итальянскими коллегами и понял одно: все ведущие итальянские агенты в поиске тренера и спортивного директора «Спартака», — цитирует Трабукки «Чемпионат».

Напомним, что Каррера возглавлял московский клуб с 2016 по 2018 год. Под его руководством «Спартак» выиграл долгожданное чемпионство сезона-2016/17.

Ранее Каррера заявил, что в Италии Кокорин может вернуться на свой уровень.