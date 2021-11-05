Трабукки: следующим тренером «Спартака» будет итальянец

Короткая ссылка
Футбольный агент Марко Трабукки предположил, кто может заменить Руя Виторию на посту главного тренера московского «Спартака».
Трабукки: следующим тренером «Спартака» будет итальянец
  • © spartak.com

«Следующим тренером «Спартака», скорее всего, будет итальянец. По моей информации, руководство «Спартака» решило повторить успешный опыт с Каррерой. Думаю, что это мудрое решение. За последние дни я встречался со многими итальянскими коллегами и понял одно: все ведущие итальянские агенты в поиске тренера и спортивного директора «Спартака», — цитирует Трабукки «Чемпионат».

Напомним, что Каррера возглавлял московский клуб с 2016 по 2018 год. Под его руководством «Спартак» выиграл долгожданное чемпионство сезона-2016/17.

Ранее Каррера заявил, что в Италии Кокорин может вернуться на свой уровень.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить