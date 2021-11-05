Каррера: в Италии Кокорин может вернуться на свой уровень

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о перспективах нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.
Каррера: в Италии Кокорин может вернуться на свой уровень
  • globallookpress.com

«Я играл со своей командой против Кокорина в России, тогда он произвёл на меня большое впечатление. Это центрфорвард, который обладает техническими и физическими качествами. Разумеется, годичный перерыв нанёс ему некоторый вред, но он мне понравился, когда я встретил его как соперника в России. Он может вернуться на свой уровень, но ему следует играть более стабильно, чтобы обрести уверенность и привыкнуть к итальянскому футболу», — приводит слова Карреры Violanews.

Он добавил, что Кокорину сложно в настоящий момент конкурировать с Душаном Влаховичем.

Ранее сообщалось, что Кокорин не сыграет в матче против «Ювентуса».

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