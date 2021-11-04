Глушаков рассказал о финансовом положении ФК «Химки»

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков рассказал о финансовой ситуации в своём клубе.

«Задержки финансов есть, но они небольшие, неглобальные. Это всё тоже слухи. В «Химках» сейчас перестановки, к тому же какие-то игроки клуб покинули, к примеру, два форварда. Пришли новые, вливаются в коллектив. Как и во всех командах, что-то меняется, у нас произошла смена тренера. Непонятно, как в дальнейшем будет ситуация развиваться. Надеюсь, что положительно, даже в этом не сомневаюсь, поскольку другого выхода нет. За выживание пять-семь команд борются. Выиграл одну встречу — и ты уже в середине турнирной таблицы. Таков футбол. Со всеми можно играть и всех можно обыгрывать», — сказал Глушаков в эфире программы «Футбол России».

После 13 туров «Химки» имеют 12 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее Глушаков рассказал о своей мотивации продолжать играть в футбол на высоком уровне.