Глушаков рассказал о финансовом положении ФК «Химки»

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Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков рассказал о финансовой ситуации в своём клубе.
Глушаков рассказал о финансовом положении ФК «Химки»
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Задержки финансов есть, но они небольшие, неглобальные. Это всё тоже слухи. В «Химках» сейчас перестановки, к тому же какие-то игроки клуб покинули, к примеру, два форварда. Пришли новые, вливаются в коллектив. Как и во всех командах, что-то меняется, у нас произошла смена тренера. Непонятно, как в дальнейшем будет ситуация развиваться. Надеюсь, что положительно, даже в этом не сомневаюсь, поскольку другого выхода нет. За выживание пять-семь команд борются. Выиграл одну встречу — и ты уже в середине турнирной таблицы. Таков футбол. Со всеми можно играть и всех можно обыгрывать», — сказал Глушаков в эфире программы «Футбол России».

После 13 туров «Химки» имеют 12 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее Глушаков рассказал о своей мотивации продолжать играть в футбол на высоком уровне.

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