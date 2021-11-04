Глушаков рассказал о своей мотивации продолжать играть в футбол на высоком уровне

Короткая ссылка
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков признался, что всё ещё горит желанием продолжать играть в футбол на высоком уровне.
Глушаков рассказал о своей мотивации продолжать играть в футбол на высоком уровне
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Моя мотивация — я не наигрался. Хочу играть. Да, время идёт, но потом ты уже не вернёшь эти золотые футбольные годы. Я и раньше относился к себе профессионально, слухи — это бред. Внутри у меня сидит что-то, что даёт желание играть. Понимание того, что я чего-то ещё не сделал. А возраст — это лишь пыль в глаза. Я справляюсь с нагрузками, с 20-летними на спринтах бегаю примерно одинаково, объём работы даю. Почему тогда я не должен попадать в расширенный список сборной России, зачем мне заканчивать карьеру? На поле все равны, главное — это доверие тренера. Если он доверяет — ты раскрепощаешься. Но прежде всего что-то надо доказывать самому себе. Я мечтаю вернуться в «Спартак»? Чтобы мечта сбылась — не надо про неё рассказывать», — заявил Глушаков в эфире программы «Футбол России».

34-летний полузащитник в нынешнем сезоне провёл 11 матчей в Российской премьер-лиге, в которых забил шесть мячей.

Ранее в «Химках» отреагировали на информацию о возможном назначении Галактионова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить