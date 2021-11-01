В «Химках» отреагировали на информацию о возможном назначении Галактионова

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Депутат Госдумы, бывший министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что «Химки» не рассматривают Михаила Галактионова на пост главного тренера команды.
В «Химках» отреагировали на информацию о возможном назначении Галактионова
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«Шорт-лист тренеров мы составим в начале следующей недели, когда будет пауза на сборные. У Галактионова есть основное место работы. Сейчас у него все мысли только об Испании. Трогать этого специалиста мы сейчас не будем. Михаил Галактионов подходит нам по духу, который он заявляет. Но человек занят основной работой в сборной», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что то же самое с Сергеем Юраном. Руководство «Химок» составит список внутри клуба.

25 октября стало известно об уходе главного тренера Игоря Черевченко.

Ранее Бышовец заявил, что состав сборной России сбалансированный.

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