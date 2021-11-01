Бышовец: состав сборной России сбалансированный

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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил состав национальной команды на заключительные матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Бышовец: состав сборной России сбалансированный
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«Состав сбалансированный, почти все позиции дублируются, во многом будет всё зависеть от физического состояния непосредственно игроков. Можно было бы говорить об Агаларове, который действительно проводит отдельные матчи на достаточно хорошем уровне, но в то же время тройка нападающих в целом оптимальна. Правда, Смолов после сомнительного теста — его нахождение в списке смущает, но есть время для того, чтобы подвести его к матчам», — цитирует Бышовца ТАСС.

11 ноября сборная России сыграет с Кипром в Санкт-Петербурге, 14 ноября — с Хорватией в Сплите. В настоящий момент национальная команда возглавляет турнирную таблицу H, набрав 19 очков.

Ранее Аллегри заявил, что «Зенит» — команда с техничными игроками, которые умеют забивать.

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