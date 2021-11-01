Аллегри: «Зенит» — команда с техничными игроками, которые умеют забивать

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с санкт-петербургским «Зенитом».

«Зенит» — команда с техничными игроками, которые умеют забивать. Хотя завтра всё зависит только от нас. У меня умная команда, которая понимает мои требования. Мне не нужно повышать голос в трудные моменты», — цитирует Аллегри «Чемпионат».

Встреча пройдёт 2 ноября в Турине на стадионе «Ювентус». Начало — в 23:00 мск. Туринский клуб возглавляет группу H, набрав максимальные девять очков. «Зенит» — на третьем месте (три очка).

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