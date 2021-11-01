Аллегри: «Зенит» — команда с техничными игроками, которые умеют забивать

Короткая ссылка
Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с санкт-петербургским «Зенитом».
Аллегри: «Зенит» — команда с техничными игроками, которые умеют забивать
  • AP

«Зенит» — команда с техничными игроками, которые умеют забивать. Хотя завтра всё зависит только от нас. У меня умная команда, которая понимает мои требования. Мне не нужно повышать голос в трудные моменты», — цитирует Аллегри «Чемпионат».

Встреча пройдёт 2 ноября в Турине на стадионе «Ювентус». Начало — в 23:00 мск. Туринский клуб возглавляет группу H, набрав максимальные девять очков. «Зенит» — на третьем месте (три очка).

Ранее сообщалось, что Конте возглавит «Тоттенхэм» и будет зарабатывать €15 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить