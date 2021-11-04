«Сент-Луис» в серии буллитов проиграл «Лос-Анджелесу», Тарасенко отдал две передачи

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» потерпел поражение от «Лос-Анджелес Кингз».

Встреча, проходившая в «Стейплс-центре» в Лос-Анджелесе, завершилась победой хозяев в серии послематчевых буллитов — 3:2.

Автором победного броска стал Артур Калиев, который также отличился в основное время матча. Ещё одну шайбу за «Кингз» забросил Адриан Кемпе.

У «Блюз» отличились Брэйден Шенн и Тори Крюг. Российский форвард Владимир Тарасенко отметился двумя результативными передачами, но не реализовал послематчевый буллит. Нападающие Павел Бучневич, Иван Барбашёв и Клим Костин очков не набрали.

Ранее сообщалось, что «Каролина» обыграла «Чикаго» в матче НХЛ, Свечников набрал два очка.