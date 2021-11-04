«Каролина» обыграла «Чикаго» в матче НХЛ, Свечников набрал два очка
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Матч, проходивший в «Юнайтед Центре» в Чикаго, завершился со счётом 4:3 в пользу гостей.
В составе победителей по разу отличились Дерек Степан, Сет Джарвис, Йеспер Фаст и Мартин Нечас. У хозяев дублем отметился Алекс Дебринкэт, ещё одна шайба на счету Патрика Кейна.
В активе российского нападающего «Каролины» Андрея Свечникова две голевые передачи.
Ранее сообщалось, что гол и ассист Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Ванкувером».