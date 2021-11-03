Сёмин: уровень игроков у «Ювентуса» значительно выше, чем у «Зенита»

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от матча группового раунда Лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» — «Зенит».
Сёмин: уровень игроков у «Ювентуса» значительно выше, чем у «Зенита»
  • Reuters

«Пауло Дибала — футболист очень высокого уровня. Сегодня он мне понравился, был настоящим лидером «старой синьоры». Считаю, что «Зенит» такого игрока, как Дибала, в своём составе не имеет, поэтому это поражение закономерно», — сказал Сёмин в эфире «Матч ТВ».

Он также поделился мнением об уровне игроков «Зенита».

«В этом матче был интересный футбол с обеих сторон. Но уровень игроков у «Ювентуса» значительно выше, чем у «Зенита». Это всё и предрешило», — добавил Сёмин.

Встреча, проходившая на стадионе «Ювентус» в Турине, завершилась победой хозяев со счётом 4:2. Пауло Дибала отметился дублем в матче.

Ранее Левандовски преодолел бомбардирское достижение Роналду и Месси в Лиге чемпионов.

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