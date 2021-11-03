Левандовски преодолел бомбардирское достижение Роналду и Месси в Лиге чемпионов

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски установил историческое достижение в Лиге чемпионов УЕФА.

Польский форвард превзошёл Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Ему удалось быстрее всех забить 80 мячей на турнире — за 100 игр.

В матче четвёртого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» разгромила лиссабонскую «Бенфику». Встреча, проходившая на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

Ранее Роналду опубликовал эмоциональный пост после дубля в матче с «Аталантой».