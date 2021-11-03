Роналду опубликовал эмоциональный пост после дубля в матче с «Аталантой»

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал свой дубль в ворота «Аталанты» в матче четвёртого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА (2:2).
Роналду опубликовал эмоциональный пост после дубля в матче с «Аталантой»
  • © REUTERS/Alberto Lingria

«Мы верим до конца. Мы сделаем всё, чтобы достичь наших целей! Мы «красные дьяволы», — написал Роналду в своём Instagram.

Матч, проходивший на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо, завершился со счётом 2:2.

В составе «Аталанты» забили Йосип Иличич и Дуван Сапата. У «красных дьяволов» дублем отличился Криштиану Роналду.

Ранее Сергей Семак прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

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