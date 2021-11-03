Семак — о поражении от «Ювентуса»: победила более сильная команда

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА от «Ювентуса» (2:4).

«Я думаю, что у нас не получилось надёжно сыграть в обороне. Мы позволяли много сопернику создавать. Когда во втором тайме появилось пространство у Кьезы, соперники начали обыгрывать наших футболистов один в один. Более сильная команда победила. Ничего сверхъестественного не случилось. Хорошо, что ушли от крупного поражения в концовке. Могли сыграть лучше, эту игру разберём. Над чем нужно работать и с правильным настроением нужно подойти к матчу в чемпионате», — заявил Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что дубль Дибалы помог «Ювентусу» обыграть «Зенит».