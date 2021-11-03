Дубль Дибалы помог «Ювентусу» обыграть «Зенит»
Встреча, проходившая на стадионе «Ювентус» в Турине, завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
Дубль у «старой синьоры» оформил Пауло Дибала, также забивали Федерико Кьеза и Альваро Мората. За гостей отличился игрок туринцев Леонардо Бонуччи, который отправил мяч в свои ворота, а также Сердар Азмун.
«Зенит» занимает третье место в группе Н, имея три очка. «Ювентус» лидирует в квартете с 12 очками.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» с пенальти забил «Зениту», но Дибала перебивал удар после промаха.