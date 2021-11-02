Уткин считает, что информация об арабских инвесторах в «Спартаке» была опубликована намеренно

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Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал слухи о приобретении акций московского «Спартака» компанией City Football Group.
Уткин считает, что информация об арабских инвесторах в «Спартаке» была опубликована намеренно

«О шейхах в «Спартаке». Сам факт я не могу прокомментировать. Чёрт его знает, правда или фейк. Но вот интересно другое. Практически все коллеги высказываются единогласно, что шейхи покупают 20%. Это ведь не даёт возможности что-то в клубе решать. У меня есть ответ на этот вопрос. Это не правда и не фейк, а вброс. Никто ведь не может знать заранее, как отреагирует публика, причём речь не о смердах, а о влиятельных боярах. Как это так: народная команда — и вдруг арабы. Всякое может случиться. Так что это проверка. Отсюда и цифра такая — 20%, такой миноритарик, посидит в совете директоров на попе ровно, а больше ни-ни. Так я думаю», — написал Уткин в своём Telegram-канале. 

2 ноября Telegram-канал Baza опубликовал информацию о том, что компания City Football Group намерена приобрести 20% акций красно-белых. Эта же компания является собственником «Манчестер Сити», а также ряда других клубов по всему миру.

Ранее сообщалось, что до «Спартака» City Football Group вёл переговоры с «Зенитом» и «Сочи».

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