Губерниев ответил, готов ли примириться с Вяльбе

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Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев ответил, готов ли сделать шаг к примирению с главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе.
Губерниев ответил, готов ли примириться с Вяльбе
  • РИА Новости

«Да я уже его делал! Вопрос ведь не в примирении, никто же не ссорится. У меня, как у любого журналиста и комментатора, существуют вопросы к руководителям любой спортивной федерации. Если у меня их не будет, то мне надо профессию поменять. Я пытаюсь их задавать, но не всегда получаю ответы. Хочу обратиться: «Дорогая Елена Валерьевна! Вы большая молодец! И мы вместе с вами продолжим вместе работать во славу лыжных гонок. Вы — на посту президента, а я — на посту комментатора. Так и победим!» — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ». 

Между комментатором и Вяльбе существует конфликт, стороны которого обменивались негативными замечаниями в прессе.

Ранее Губерниев заявил, что присутствие в сборной России Дзюбы может нарушить баланс в раздевалке национальной команды.

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