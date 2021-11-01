Губерниев: присутствие в сборной России Дзюбы может нарушить баланс в раздевалке

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил состав сборной России по футболу на заключительные матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Карпин берёт всех сильнейших. Дзюба стоит особняком, его присутствие в команде может нарушить баланс в раздевалке, взаимодействие в системе «игрок — тренер». Важнее присутствие футболистов в хорошей форме», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Комментатор считает, что состав команды боевой, который может решить главную задачу.

«Уровень футболистов не звёздный, но с мотивацией проблем не будет. Думаю, что Карпин сделает максимум, чтобы извлечь пользу из этого состава, так как он отвечает за результат. Футболисты уважают и понимают требования тренера», — добавил Губерниев.

Напомним, что Карпин назвал 25 футболистов, попавших в итоговый список сборной России на матчи с Кипром и Хорватией.

Ранее Селюк заявил, что калибр Дзюбы выше, чем у Заболотного, Смолова и Сергеева вместе взятых.