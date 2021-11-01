Губерниев: присутствие в сборной России Дзюбы может нарушить баланс в раздевалке

Короткая ссылка
Комментатор Дмитрий Губерниев оценил состав сборной России по футболу на заключительные матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Губерниев: присутствие в сборной России Дзюбы может нарушить баланс в раздевалке
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Карпин берёт всех сильнейших. Дзюба стоит особняком, его присутствие в команде может нарушить баланс в раздевалке, взаимодействие в системе «игрок — тренер». Важнее присутствие футболистов в хорошей форме», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Комментатор считает, что состав команды боевой, который может решить главную задачу.

«Уровень футболистов не звёздный, но с мотивацией проблем не будет. Думаю, что Карпин сделает максимум, чтобы извлечь пользу из этого состава, так как он отвечает за результат. Футболисты уважают и понимают требования тренера», — добавил Губерниев.

Напомним, что Карпин назвал 25 футболистов, попавших в итоговый список сборной России на матчи с Кипром и Хорватией.

Ранее Селюк заявил, что калибр Дзюбы выше, чем у Заболотного, Смолова и Сергеева вместе взятых.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить