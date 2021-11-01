Селюк: калибр Дзюбы выше, чем у Заболотного, Смолова и Сергеева вместе взятых

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Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал невызов нападающего санкт-петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Селюк: калибр Дзюбы выше, чем у Заболотного, Смолова и Сергеева вместе взятых
  • AP

«Эти две игры очень важные для сборной. Я считаю, что личное надо убрать. Мы все обрушились на Дзюбу, что он там отказался. Он отказался из-за того, что Карпин сказал: «Для меня лучший нападающий — это Федя Смолов». Мы понимаем, что калибр Дзюбы выше, чем у Заболотного, Смолова и Сергеева вместе взятых! Он более полезный игрок», — цитирует Селюка «Спорт-Экспресс».

Он также раскритиковал выбор Валерия Карпина, который вызвал троих нападающих.

«Абсолютно согласен, что уж лучше пусть берут Агаларова, чем Сергеева. Да и не нравится мне вся эта чехарда. Брали в прошлый раз Тюкавина, не дав ему ни сыграть — ничего. Думаю, что они с Хорватией будут играть без нападающего, с какой-то сложной девяткой. И согласен, что линия нападения — это больше для скамейки запасных, а не для реальной атаки», — добавил Селюк.

Напомним, что вызов в сборную России получили Фёдор Смолов, Антон Заболотный и Иван Сергеев.

Ранее Колосков заявил, что Агаларов пока не дорос до главной сборной.

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