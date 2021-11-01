Петржела считает, что «Зенит» сыграет как минимум вничью с «Ювентусом» в ЛЧ

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился своими ожиданиями от матча группового турнира Лиги чемпионов УЕФА между петербуржцами и туринским «Ювентусом».

«Сложно сказать, чего ожидать от этой игры. «Ювентус» сейчас не в топ-форме, у него спад. Есть шанс у «Зенита» завоевать минимум одно очко. Две победы подряд в РПЛ окажут сильное влияние на «Зенит». Нужно быть осторожными, чтобы это не привело к спаду, поскольку игра будет тяжелая с «Ювентусом». Да, туринская команда не в лучшей форме, но все равно трудный соперник. «Зенит» в хорошей форме, можно ждать хорошую игру. Будут играть не только в обороне, но и в нападении», — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

Матч «Ювентус» — «Зенит» пройдёт 2 ноября 2021 года на стадионе «Альянц Стэдиум» в Турине. Начало встречи — в 23:00 мск.

«Зенит» с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Ювентус» с девятью очками возглавляет квартет.

Ранее Аллегри назвал «Зенит» командой с техничными футболистами, которые умеют забивать.