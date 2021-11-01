Консул России в Неаполе предложил перенести матч «Спартак» — «Наполи» из Москвы

Почётный консул России в Неаполе Винченцо Скьяво допустил, что матч четвёртого тура Лиги Европы УЕФА «Спартак» — «Наполи» пройдёт при пустых трибунах, потому его лучше перенести из Москвы в другой город.

«Ситуация с коронавирусом в России не самая лучшая, много заболевших. Ограничительные меры усиливаются, это трудное время. В стране очень незначительное количество вакцинированных. Я надеюсь, эта ситуация заставит людей понять важность вакцинации. Можно ли утверждать, что матч «Наполи» со «Спартаком» в Москве находится под угрозой? К сожалению, да. Сложно представить стадион, полный итальянцев и русских. Если матч будет проходить в Москве, думаю, что он будет проходить за закрытыми дверями. Поменять место проведения игры? Это, безусловно, решит УЕФА. Я бы сыграл вновь в Неаполе, но, поскольку так сделать нельзя, я бы сказал, что его стоит сыграть в другом месте», — приводит слова Скьяво Napoli Magazine.

Матч четвёртого тура Лиги Европы «Спартак» — «Наполи» запланирован на 24 ноября. В первом матче «Спартак» обыграл «Наполи» со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что «Наполи» обыграл «Салернитану» в матче с двумя удалениями в Серии А.