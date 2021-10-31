«Наполи» обыграл «Салернитану» в матче с двумя удалениями в Серии А

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«Наполи» на выезде одержал победу над «Салернитаной» в матче 11-го тура итальянской футбольной Серии А.

Встреча прошла в Салерно и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на на 61-й минуте забил Пётр Зелиньски.

На 69-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Григориса Кастаноса. На 76-й минуте составы уравнялись — красную карточку получил Калиду Кулибали.

Таким образом, неаполитанцы набрали 31 очко и вернулись на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Салернитана» находится на 19-й позиции (семь очков).

Ранее сообщалось, что «Интер» обыграл «Удинезе» в матче Серии А.

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