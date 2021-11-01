Mundo Deportivo: Куман требует от «Барселоны» выплатить ему всю неустойку за увольнение

Бывший главный тренер испанской «Барселоны» Рональд Куман намерен получить полную компенсацию от клуба за свою отставку.

Как сообщает Mundo Deportivo, 58-летний специалист не намерен идти на уступки, хотя «Барса» хотела ему выплатить €7—8 млн.

В прошлом сезоне голландец соглашался на отсрочку выплаты 45% зарплаты, которая произошла из-за кризиса в клубе, связанного с пандемией коронавируса. Таким образом, он уже шёл навстречу сине-гранатовым.

По соглашению, Куман за разрыв контракта должен получить €12 млн.

28 октября «Барселона» отправила в отставку Рональда Кумана, который возглавлял команду с 2020 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» выдала худший старт в Примере за 16 лет.