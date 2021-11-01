Mundo Deportivo: Куман требует от «Барселоны» выплатить ему всю неустойку за увольнение
Как сообщает Mundo Deportivo, 58-летний специалист не намерен идти на уступки, хотя «Барса» хотела ему выплатить €7—8 млн.
В прошлом сезоне голландец соглашался на отсрочку выплаты 45% зарплаты, которая произошла из-за кризиса в клубе, связанного с пандемией коронавируса. Таким образом, он уже шёл навстречу сине-гранатовым.
По соглашению, Куман за разрыв контракта должен получить €12 млн.
28 октября «Барселона» отправила в отставку Рональда Кумана, который возглавлял команду с 2020 года.
Ранее сообщалось, что «Барселона» выдала худший старт в Примере за 16 лет.