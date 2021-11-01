Mundo Deportivo: Куман требует от «Барселоны» выплатить ему всю неустойку за увольнение

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Бывший главный тренер испанской «Барселоны» Рональд Куман намерен получить полную компенсацию от клуба за свою отставку.

Как сообщает Mundo Deportivo, 58-летний специалист не намерен идти на уступки, хотя «Барса» хотела ему выплатить €7—8 млн. 

В прошлом сезоне голландец соглашался на отсрочку выплаты 45% зарплаты, которая произошла из-за кризиса в клубе, связанного с пандемией коронавируса. Таким образом, он уже шёл навстречу сине-гранатовым.

По соглашению, Куман за разрыв контракта должен получить €12 млн.

28 октября «Барселона» отправила в отставку Рональда Кумана, который возглавлял команду с 2020 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» выдала худший старт в Примере за 16 лет.

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