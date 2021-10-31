Головин остался в запасе «Монако» на матч с «Брестом»
- globallookpress.com
Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.
𝗟𝗲 𝗫𝗜.— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) October 31, 2021
Vos titulaires pour cet après-midi.
⌁ #SB29ASMpic.twitter.com/zlInmSXvQU
Игра «Брест» — «Монако» состоится 31 октября. Начало матча в 19:00 мск.
«Монако» (17 очков) занимает девятое место в турнирной таблице Лиги 1. «Брест» (6) идёт на 19-й строчке. Лидирует в чемпионате ПСЖ (31).
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