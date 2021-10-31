Головин остался в запасе «Монако» на матч с «Брестом»

Полузащитник сборной России по футболу и «Монако» Александр Головин начнёт матч 12-го тура чемпионата Франции с «Брестом» на скамейке запасных.

globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба французского клуба. 𝗟𝗲 𝗫𝗜.



Vos titulaires pour cet après-midi.



⌁ #SB29ASMpic.twitter.com/zlInmSXvQU — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) October 31, 2021 Игра «Брест» — «Монако» состоится 31 октября. Начало матча в 19:00 мск. «Монако» (17 очков) занимает девятое место в турнирной таблице Лиги 1. «Брест» (6) идёт на 19-й строчке. Лидирует в чемпионате ПСЖ (31). Ранее сообщалось, что «Ювентус» закрыл игроков на базе клуба перед игрой с «Зенитом».