СМИ: «Ювентус» закрыл игроков на базе клуба перед игрой с «Зенитом»

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Тренерский штаб туринского «Ювентуса» принял решение закрыть футболистов на базе клуба перед игрой с «Зенитом» в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
СМИ: «Ювентус» закрыл игроков на базе клуба перед игрой с «Зенитом»
  • © официальный твиттер футбольного клуба "Ювентус"

Отмечается, что игроки «Ювентуса» проведут на базе неделю. Им будет запрещено покидать территорию объекта до следующей субботы, сообщает Sky Sport Italia.

«Ювентус» 2 ноября на своём поле сыграет с «Зенитом», а 6 ноября примет «Фиорентину» в Серии А.

Напомним, что «Ювентус» 30 октября на выезде проиграл «Вероне» (1:2). Команда Массимилиано Аллегри занимает десятое место в турнирной таблице.

Игра четвёртого тура группы Н «Ювентус» — «Зенит» состоится 2 ноября в Турине. Встреча начнётся в 23:00 мск.

Команда с берегов Невы занимает в группе третье место (3 очка). «Ювентус» (9) лидирует в турнирной таблице. На второй позиции идёт «Челси» (6), на четвёртой — «Мальмё» (0).

Ранее сообщалось, что испанская бригада арбитров назначена на матч ЛЧ «Ювентус» — «Зенит».

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